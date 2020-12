Aus vs Ind: पैट कमिंस ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्यूरेटर तक पहुंचायी अपनी इच्छा

पहले टेस्ट क्रिकेट में भारत की शर्मनाक हार में अहम भूमिका निभाने वाले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने स्वीकार किया कि उन्हें यहां के जीवंत विकेट से मदद मिली और वह मेलबर्न में 26 दिसंबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिये भी इसी तरह की पिच चाहते हैं. कमिंस ने 21 रन देकर चार और जोश हेजलवुड ने आठ रन देकर पांच विकेट लिये, जिससे भारत अपने न्यूनतम स्कोर 36 रन पर आउट हो गया. ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच आठ विकेट से जीतकर चार मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बनायी. कमिंस ने क्रिकेट.कॉम.एयू से कहा, ‘एमसीजी (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड) पर एशेज टेस्ट (2017-18) और दो साल पहले भारत के खिलाफ टेस्ट मैच बेहद सपाट विकेट पर खेला गया था.' उन्होंने कहा, ‘एक गेंदबाज के लिये पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गये मैच का विकेट वास्तव में बहुत अच्छा था. उसमें मूवमेंट, तेजी और उछाल थी और उम्मीद है कि इस साल भी ऐसा विकेट होगा.

