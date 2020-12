Aus vs Ind: रहाणे ने बहुत ही शानदार काम किया, लेकिन विराट की कप्तानी को कोई खतरा नहीं, पोटिंग ने कहा

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) ने कहा कि भारत के कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने नियमित कैप्टन विराट कोहली (Virat Kohli) की अनुपस्थिति में शानदार काम किया है, लेकिन वह किसी को भी विराट कोहली की जगह लेते नहीं देखते. वास्तव में, मेलबर्न टेस्ट में दो दिन के शुरुआती प्रदर्शन के बाद एक धड़े में चर्चा ऐसी चल उठी है कि अब टेस्ट टीम की कप्तानी के मामले में कहीं रहाणे तो विराट के लिए खतरा नहीं बनने जा रहे. पहले दिन अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने अपने रचनात्मक क्षेत्ररक्षण सजाने की कला से सभी का दिल जीत लिया था, तो दूसरे दिन वह दिन के खेल की समाप्ति पर 104 रन बनाकर नाबाद हैं और सभी की नजरें इस पर लगी हुई हैं कि तीसरे दिन रहाणे भारत की बढ़त को कहां तक लेकर जाते हैं.





Captain @ajinkyarahane88 leading from the front. Brings up a brilliant century. His 12th in Test cricket #AUSvINDpic.twitter.com/23w9KS57fw