Aus vs Ind: रवींद्र जडेजा दूसरे टेस्ट से पहले फिटनेस टेस्ट से गुजरे और...

भारतीय क्रिकेट टीम ने वीरवार को को कुश्ती के मुकाबले की तरह की ड्रिल में हिस्सा लिया जिसमें दो खिलाड़ी एक दूसरे को पछाड़ने का प्रयास कर रहे थे. ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ट्रेनिंग सत्र के लिए सबसे पहले नेट पर पहुंचे और उन्होंने फिटनेस परीक्षण में हिस्सा लिया. जडेजा इस दौरान बल्ला हाथ में लेकर विकेटों के बीच दौड़े. यहां मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर 26 दिसंबर से दूसरा टेस्ट खेला जाना है. भारत की ओर से 49 टेस्ट में 213 विकेट चटकाने के अलावा 1869 रन बनाने वाले जडेजा पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के दौरान सिर में गेंद लगने और पैर की मांसपेशियों में चोट के कारण अंतिम दो टी20 मैचों और पहले टेस्ट में नहीं खेल पाए थे.

See, who is back in the nets. @imjadeja is here and has started preparing for the Boxing Day Test. #TeamIndia#AUSvINDpic.twitter.com/skKTgBOuyz