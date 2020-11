Aus vs Ind: शुबमन गिल ने वनडे सीरीज से पहले बंया किए अपने विचार, बोले कि...

युवा क्रिकेटर शुबमन गिल (Shubman Gill) ऑस्ट्रेलिया की कड़ी चुनौती से निपटने के लिये तैयार हैं, लेकिन उन्होंने आगामी दौरे के लिये कोई व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, जहां अच्छा प्रदर्शन उन्हें भारतीय टीम में स्थान पक्का करने में मददगार साबित हो सकता है. गिल ने अभी तक भारत के लिये केवल दो वनडे खेले हैं और वह शुक्रवार से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिये सीमित ओवर के साथ टेस्ट टीम का भी हिस्सा हैं. गिल ने अपनी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किये गये एक वीडियो में कहा, ‘यह मेरा ऑस्ट्रेलिया का पहला दौरा है तो मैं सचमुच काफी उत्साहित हूं. बचपन से ही मैंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच देखे हैं. मैं काफी उत्साहित हूं.'

Nothing beats a good conversation about the great game #LoveCricket#AUSvIND ????????- with @RealShubmanGillpic.twitter.com/jRL4z3OIjA