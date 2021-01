Aus vs Ind: पोंटिंग ने उठायी चेतेश्वर पुजारा पर उंगली, फैंस ने भी सोशल मीडिया पर घेरा, बोले कि..

सवालों का जवाब देते हुए पोंटिंग ने कहा कि मैं नहीं सोचता कि पुजारा का रवैया सही था. मेरे हिसाब से पुजारा को रन बनाने की दर को लेकर और ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है क्योंकि इस पहलू ने बाकी बल्लेबाजों पर और ज्यादा दबाव बना दिया. पुजारा ने तीसरे दिन अपना सबसे धीमा अर्द्धशतक बनाया और इस रिकॉर्ड के तुरंत बाद ही पैट कमिंस ने उन्हें पवेलियन भेज दिया. पुजारा ने 176 खेलकर खेल कर 28.41 के स्ट्राइक-रेट से सिर्फ 50 बनाए. भारत के पुछल्ले बल्लेबाज भी नहीं चले और पूरी दूसरे सेशन में टीम 244 रनों पर सिमट गयी. वास्तव में, पुछल्लों के साथ-साथ मध्यक्रम भी मौके पर नहीं सका और कंगारू 94 न की बहुत ही अहम बढ़त हासिल करने में सफल रहे. भारत के लिए पुजारा और गिल ने अर्द्धशतक बनाए, जबकि कमिंस ने चार विकेट लिए.

यह भी पढ़ें: घरेलू क्रिकेटर आईपीएल नीलामी से पहले जलवा बिखेरने को तैयार, बैन खिलाड़ी भी...

वैसे पोंटिंग ही नही, सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में एक तबका पुजारा के रवैये पर सवाल खड़े कर रहे है. और उन्हें लेकर तरह-तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं, तो मजाक बनने के साथ गंभीर आलोचना भी हो रही है. कुछ साल पहले विंडीज में भी पुजारा को धीमी गति से रन बनाने के कारण अगले टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया था. और अब एक बार वह फिर से निशाने पर हैं. बहरहाल, देखिए पुजारा को लेकर फैंस क्या-क्या कह रहे हैं

पुजारा को लेकर यह जोक देखिए और हंसिए !

#AUSvIND#AUSvsIND#AUSvINDtest#cheteshwarpujara



Doctor: You've 1 hour to live

Me: *starts watching #Pujara's innings*

Doctor: What are you doing?

Me: Making this hour feel like a lifetime pic.twitter.com/WSgcN9Zw3o