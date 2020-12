Aus vs Ind: भारत को एक और बड़ा झटका, शमी बाकी तीन टेस्ट मैचों से हुए बाहर!! यह सीमर लेगा जगह

Aus vs Ind: मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में वही कमी खलेगी, जो बल्लेबाजी में विराट की खलेगी

खास बातें कैसे काम चलेगा टीम इंडिया का ?

पहले विराट कोहली और बॉलिंग में लगा बड़ा झटका

शमी की भरपायी करना मुश्किल!

शनिवार को एडिलेड में पहले टेस्ट में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के हाथों आठ विकेट से करारी हार झेलने वाली टीम इंडिया को एक और जोर का झटका लगा है. खबर के अनुसार, उसके स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) बाकी तीन टेस्ट मैचों से भी बाहर हो गए हैं!! मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) शनिवार को बैटिंग के दौरान चोटिल हो गए थे और इसके बाद वह रिटायर्ड आउट हो गए थे. इसके बाद शमी (Mohammed Shami is ruled out of the series) को एक्स-रे के लिए अस्पताल ले जाया गया और वह ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के दौरान मैदान पर नहीं उतरे. वास्तव में, यह टीम इंडिया के बॉलिंग डिपार्टमेंट के लिए यह ऐसा ही झटका है, जैसा विराट के हटने से बैटिंग को लगा है!