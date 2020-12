Aus vs Ind: इन वजहों से गावस्कर ने पहले टेस्ट में ऋषभ पंत को दी साहा पर तरजीह

वीरवार से ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है. और क्रिकेट फैंस सहित तमाम लोग इस मैच की इलेवन को लेकर असंजसम में हैं. मसलन ऋषभ पंत के बेहतरीन शतक के बाद विकेटकीपर कौन होगा. मयंक अग्रवाल के साथ पारी की शुरुआत कौन करेगा, वगैरह-वगैरह? और अब मैच से पहले सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने कहा है कि भारतीय टीम प्रबंधन को एडिलेड में विकेटकीपर के तौर पर रिधिमान साहा की जगह आक्रामक ऋषभ पंत को उतारना चाहिये. टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 10000 रन पूरे करने वाले गावस्कर ने कहा कि पहले टेस्ट में पंत भारतीय बल्लेबाजी क्रम को लचीलापन देगा. पंत ने गुलाबी गेंद से खेले गए दूसरे अभ्यास मैच में 73 गेंद में 103 रन बनाये थे.

