Aus vs Ind: कुछ ऐसे सचिन सहित तमाम दिग्गजों ने की ऋषभ पंत की पारी की तारीफ

Avs vs Ind 3rd Test: सिडनी में तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के जीत के सपने को चूर करने में अहम भूमिका निभाने वाले लेफ्टी युवा विकेटकीपर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की बेहतरीन बैटिंग को सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और रिकी पोटिंग (Ricky Ponting) सहित दुनिया के तमाम दिग्गजों ने सराहा है. ऋषभ पंत (RishabH pant) ने पांचवें दिन अपने नैसर्गिक अंदाज में हाथ भांजते हुए 118 गेंदों पर 12 चौकों और 3 छक्कों से 97 रन बनाए. दुर्भाग्य की बात यह रही कि वह अपने शतक से सिर्फ तीन रन से शतक से चूक गए. लेकिन यह ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के तेवरों का ही असर था, जिसने कंगारुओं के चेहरे की रंगत बदल दी और उनके आउट होते ही मेजबान खिलाड़ियों और फैंस ने राहत की सांस ली. निश्चित ही, इस पारी से लंबे समय से चली आ रही ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की न केवल आलोचना पर विराम लगेगा, बल्कि बड़ी संख्या में उनके प्रशंसकों की संख्या में भी इजाफा होगा. चलिए जान लीजिए कि किस दिग्गज ने पंत की पारी के लिए क्या-क्या विचार रखे.

आकाश चोपड़ा की रचनात्मकता देखिए!

पंत भला तो सब भला.

Wasn't a century but what a helluva knock under pressure...fought the odds and the injury. #RishabhPant#AusvInd — Aakash Chopra (@cricketaakash) January 11, 2021

पंत के साथ-साथ सचिन ने पुजारा को भी सराहा

टॉम मूडी भी ऋषभ पंत की आक्रामकता के मुरीद हो गए हैं

Wonderful innings from Pant, his natural instinct should always be embraced. “Live by the sword, die by the sword”#AUSvIND — Tom Moody (@TomMoodyCricket) January 11, 2021

पठान ने बिल्कल सही कहा कि बहुत से सवाल अब दफन हो जाएंगे पंत को लेकर

Many questions must be resting in peace for now... #RishabhPant — Irfan Pathan (@IrfanPathan) January 11, 2021



