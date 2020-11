Aus vs Ind: इस वजह से वकार यूनिस कर रहे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच कड़े मुकाबले की उम्मीद

वकार ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत पर कड़ा प्रहार करेगा क्योंकि वे अब भी 2018 की घरेलू टेस्ट श्रृंखला में शिकस्त की पीड़ा को महसूस कर रहे होंगे. वकार ने एक यूट्यूब चैनल से कहा, ‘ऑस्ट्रेलिया अपने घर में खेल रहा है और उसने अच्छा तेज गेंदबाजी आक्रमण तैयार किया है और डेविड वॉर्नर तथा स्टीव स्मिथ की वापसी से वे काफी मजबूत लग रहे हैं, लेकिन भारत के पास भी कुछ अच्छे तेज गेंदबाज हैं जो काफी तेजी से उभरे हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अपने पिछले दौरे पर अच्छी गेंदबाजी की थी.'

The wait is over. @cheteshwar1 is back in the nets and is back to doing what he loves the most. Bowlers be prepared for a long workout. #TeamIndiapic.twitter.com/uAKEBE9PQf