Aus vs Ind: ...तो फिर एमसीजी में ही होगा भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट का आयोजन

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बयान में कहा ,‘हम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड को तीसरे टेस्ट और गाबा को चौथे टेस्ट की मेजबानी का पूरा मौका देंगे. सिडनी में अगर हालात में सुधार नहीं होता है, तो आपात योजना के तहत हम विक्टोरिया सरकार के साथ मिलकर तीसरा टेस्ट भी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर करायेंगे और चौथा टेस्ट ब्रिसबेन में खेला जाएगा.' इस पर अंतिम फैसला बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान लिया जाएगा.

Getting ready!



Snapshots from #TeamIndia's practice session at the MCG.

Getty Images Australia pic.twitter.com/Uia84yrvxR