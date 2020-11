Aus vs Ind: इस बड़ी वजह के कारण रोहित टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, बीसीसीआई ने किया सीए से अनुरोध

अब रोहित शर्मा के इस फैसले की चौतरफा आलोचना हो रही है. सभी ने यह सोचा कि रोहित शर्मा पूरी तरह फिट होने के लिए ही भारत लौटे हैं. रोहित फिलहाल बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में फिटनेस पर जमकर पसीना बहा रहे हैं, जो रोहित के आलोचकों के कारण को सही ठहराती है, लेकिन उनके भारत लौटने के पीछे बड़ा कारण कुछ और ही था. और रोहित की आलोचना ठीक नहीं है.

Rohit Sharma's biggest sixes.



Class & Elegance H.I.T.M.A.N



103M Six against Aus in 2017

104M Six against SL in 2017

104M Six against RPS in 2016

108M Six aginst RCB in 2009

115M Six against KKR in 2009 @ImRo45#RohitSharma#Hitmanpic.twitter.com/88wwcoPnak