Aus Vs Ind: विराट कोहली बने सुपरमैन, हवा में उड़ते हुए लिया ऐसा कैच, देखता रह गया बल्लेबाज

Aus Vs Ind: पृथ्वी शॉ ने टपकाया लाबुशाने का आसान कैच, देखकर भड़क गए कोहली..देखें Video

बता दें कि भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बल्लेबाजी से भी कमाल किया और 74 रन बनाने में सफल रहे थे. कोहली की पारी के दम पर ही भारतीय टीम पहली पारी में 244 रन बना पाने में सफल रही. भारतीय टीम की पहली पारी के बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने शुरूआती झटका देकर कंगारू टीम को परेशानी में डाल दिया.

Aus vs Ind: बुमराह ने गुलाबी गेंद से ढाया कहर, 140+ km/h की रफ्तार से फेंकी यॉर्कर, बल्लेबाज ऐसे हुआ आउट

What a catch from Virat Kohli!



R Ashwin picks up his third #AUSvIND | #WTC21pic.twitter.com/21B9ah0uXD