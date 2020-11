Aus vs Ind: विराट ऑस्ट्रेलिया दौरे में दो नहीं, बल्कि तीन टेस्ट से बाहर रहेंगे, रिपोर्ट

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के बाद टीम इंडिया ठीक फाइनल के दिन मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के लंबे दौरे के लिए रवाना हो जाएगी. इस दौरे में टीम विराट तीन वनडे, इतने ही टी20 और चार टेस्ट मैच खेलेगी. और अब जबकि पहले यह खबर आयी थी कि कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) चार में से दो टेस्ट मैचों से बाहर रह सकते हैं. वजह फिर बता दें कि जनवरी के महीने में विराट और अनुष्का अपने पहले बेबी की उम्मीद कर रहे हैं. डॉक्टरों ने इस समय के दौरान अनुष्का को तारीख दी है और विराट इस दौरान अपने परिवार के साथ बने रहना चाहते हैं.

Unreal Facts:- "Virat Kohli has scored 7 Double Centuries in Test Cricket and He has hit just 5 Sixes in 7 Double s."



This is Unbelievable & Unmatchable discipline, Self Discipline & control. Only Virat can do this!! #GOATpic.twitter.com/kvZjviUUUE