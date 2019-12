Aus vs NZ 1st Test: मार्नस लबुशाने ने शतक जड़कर पहले टेस्ट के शुरुआती दिन न्यूजीलैंड को किया निराश

बेहतरीन फार्म में चल रहे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लबुशाने (Marnus Labuschagne) के लगातार तीसरे टेस्ट शतक ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच (Aus vs NZ 1st Test) के शुरुआती दिन (1st Day) बृहस्पतिवार को हावी नहीं होने दिया. पर्थ में पहले दिन रात्रि टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया. उसने कुछ चुनौतीपूर्ण गेंदबाजी का सामना करने के बाद पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद चार विकेट पर 248 रन बनाए हैं.

