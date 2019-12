Aus vs Nz 1st Test: Mitchell Starc दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को ड्राइविंग सीट पर लेकर आए

स्टीव स्मिथ के बेहतरीन कैच और मिचेल स्टॉर्क की शानदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड (Aus vs NZ) के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन (Day 2) शुक्रवार को यहां अपना पलड़ा भारी रखा. स्मिथ ने स्टॉर्क की गेंद पर स्लिप में अपनी दायीं तरफ हवा में लहराते हुए केन विलियमसन (34) का कैच लिया जो रॉस टेलर (नाबाद 66) के साथ मिलकर न्यूजीलैंड को शुरुआती झटकों से उबार रहे थे. इसके बाद कीवी टीम लड़खड़ा गयी और उसने इस दिन रात्रि मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पांच विकेट पर 109 रन बनाए हैं. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने मार्नस लबुशाने (143) के लगातार तीसरे टेस्ट शतक की मदद से 416 रन बनाए और इस तरह से वह अब भी न्यूजीलैंड से 307 रन आगे है.

