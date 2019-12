Aus vs Nz 2nd Test: Henry Nicholls ने 'हवा में उड़कर' लपका Steve Smith का कैच, VIDEO

खास बातें 85 रन बनाकर आउट हुए स्‍म‍िथ न‍िकोल्‍स ने गली में पकड़ा बेहतरीन कैच कैच को लेकर फैंस ने दी जोरदार र‍िएक्‍शन

Australia vs New Zealand, 2nd Test:न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ दूसरे टेस्‍ट मैच की पहली पारी में ऑस्‍ट्रेल‍िया के द‍िग्‍गज बल्‍लेबाज स्‍टीव स्‍म‍िथ (Steve Smith) शतक नहीं बना सके. जोरदार फॉर्म में चल रहे स्‍म‍िथ मैच के दूसरे द‍िन 85 रन बनाकर आउट हुए. उन्‍हें नील वेगनर (Neil Wagner) की गेंद पर हेनरी न‍िकोल्‍स (Henry Nicholls) ने बेहतरीन कैच लेकर आउट क‍िया. वेगनर ने शॉर्टप‍िच गेंदों और बाउंसर का 'हथ‍ियार' के तौर पर इस्‍तेमाल करके ऑस्‍ट्रेलि‍या के द‍िग्‍गज बल्‍लेबाज स्‍म‍िथ को खुलकर खेलने का मौका नहीं द‍िया. स्‍म‍िथ आख‍िरकार शॉर्टप‍िच गेंद पर ही आउट हुए. उन्‍होंने वेगनर की गेंद को अजीबोगरीब ढंग से खेला और गली में न‍िकोल्‍स को कैच दे बैठे. न‍िकोल्‍स ने हवा में छलांग लगाते हुए एक हाथ से यह कैच लपका (Henry Nicholls spectacular catch). ऑस्‍ट्रेल‍िया ने अपने ट्व‍िटर हैंडल पर स्‍म‍िथ के इस कैच का वीड‍ियो शेयर क‍िया है.

We have takeoff!



A flying Henry Nicholls takes a screamer in the gully to remove Steve Smith! @bet365_aus | #AUSvNZpic.twitter.com/SlCDEWXNSY — cricket.com.au (@cricketcomau) December 27, 2019

न‍िकोल्‍स के इस बेहतरीन कैच को लेकर फैंस ने बेहतरीन र‍िएक्‍शन द‍िए हैं. इन पर भी नजर डाल लीज‍िए..

Absolute ripsnorter of a ball, and a terrific grab — Pokey (@xPokeyyy) December 27, 2019

Great catch — Jawad Ironic (@Jawad84881177) December 27, 2019

Air Nicholls — Tweeterist (@Tweeterist_) December 27, 2019

A brute of a delivery by Wagner and gem of a catch by Nicholls combining alacrity and art of holding on to a catch with finger tips. — Rohit (@newsbelly2) December 27, 2019

I would rate it as best dismissal of 2019. — Rohit (@newsbelly2) December 27, 2019

Absolutely a great catch! — VIKASH KUMAR (@vkc1000) December 27, 2019

Superb catch — Tanmoy sarkar (@Tanmoys19301891) December 27, 2019

मैच में न्‍यूजीलैंड टीम ने टॉस जीतकर ऑस्‍ट्रेल‍िया को बल्‍लेबाजी के ल‍िए आमंत्र‍ित क‍िया है. ऑस्‍ट्रेल‍ियाई पारी 155.1 ओवर में 467 रन पर खत्‍म हुई. मेजबान टीम के ल‍िए ट्रेव‍िस हेड ने 114 रन की बेहतरीन पारी खेली जबक‍ि स्‍म‍िथ ने 85, कप्‍तान ट‍िम पेन ने 79 और मार्नस लाबुशेन ने 63 रनों का योगदान द‍िया. न्‍यूजीलैंड के ल‍िए नील वेगनर ने सर्वाध‍िक चार व‍िकेट ल‍िए जबक‍ि ट‍िम साउदी ने तीन और कॉल‍िन ड‍ि ग्रैंडहोम ने दो बल्‍लेबाजों को आउट क‍िया. सीरीज में ऑस्‍ट्रेल‍िया टीम इस समय 1-0 की बढ़त बनाए हुए है, ट‍िम पेन की टीम ने पर्थ में हुआ पहला टेस्‍ट 296 रन से जीता था. सीरीज का तीसरा टेस्‍ट मैच, अगले साल 3 जनवरी से स‍िडनी में खेला जाना है.

