खास बातें मैच में 63 रन बनाकर आउट हुए लाबुशेन गेंद को छोड़ने की कोश‍िश में हुए बोल्‍ड गेंद उनकी कोहनी से टकराकर व‍िकेट से टकराई

Australia vs New Zealand, 2nd Test: ऑस्‍ट्रेल‍िया और न्‍यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्‍ट मैच गुरुवार से प्रारंभ हुआ. मैच में न्‍यूजीलैंड टीम ने टॉस जीतकर मेजबान ऑस्‍ट्रेल‍िया को पहले बैट‍िंग के ल‍िए बुलाया है. मैच में मध्‍य क्रम के बल्‍लेबाज मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) ने 63 रन की जोरदार पारी खेली लेक‍िन उन्‍हें अजीबोगरीब तरीके से आउट होना पड़ा. लाबुशेन को न्‍यूजीलैंड के हरफनमौला कॉल‍िन ड‍ि ग्रैंडहोम (Colin de Grandhomme ) ने आउट क‍िया. ड‍ि ग्रैंडहोम की इस गेंद को लाबुशेन ने आख‍िरी वक्‍त में छोड़ने का फैसला क‍िया लेक‍िन इस कोश‍िश में गेंद उनकी कोहनी से टकराई और स्‍टंप दे उड़ी. उन्‍हें इस तरह से आउट होते देखकर क्र‍िकेटप्रेमी हैरान रह गए. क्र‍िकेट ऑस्‍ट्रेल‍िया ने लाबुशेन के इस तरीके से आउट होने का वीड‍ियो अपने ट्व‍िटर हैंडल पर शेयर क‍िया है और ल‍िखा है-Elbowed on!. इंटरनेशनल क्र‍िकेट काउंस‍िल ने इस वीड‍ियो को रीट्वीट क‍िया है.

लाबुशेन के इस ढंग से आउट होने पर फैंस ने रोचक कमेंट क‍िए. एक फैन ने ल‍िखा-खराब तकनीक. जब आप गेंद को छोड़ते हैं तो पूरी तरह इससे हटना चाहए, केवल बैट नहीं. एक अन्‍य ने इसे लाबुशेन की खराब क‍िस्‍मत का पर‍िणाम बताया. एक अन्‍य प्रशंसक ने ल‍िखा- लगता है क‍ि लाबुशेन इस समय ऐसे अकेले शख्‍स हैं जो खुद को आउट कर सकते हैं. नजर डालते हैं खास र‍िएक्‍शंस पर..

That's just bad luck! — Rural Oz Matters (@UndaSthnXiStand) December 26, 2019

Bad technique. Get everything out of the way when you leave, not just the bat — Damien Evans (@DamienEvans7) December 26, 2019

Must be the most rare way to drag ball on to stumps. — Rohit (@newsbelly2) December 26, 2019

Marnus Labuschagne seems to be only person who can get himself out these days — Yoshan Marambe (@Yoshan_14) December 26, 2019

Freak dismissal. — Swetha Harini (@Swez_S) December 26, 2019

तीन टेस्‍ट की सीरीज में ऑस्‍ट्रेल‍ियाई टीम 1-0 से बढ़त बनाए हुए है. ट‍िम पेन की टीम ने पर्थ में हुआ पहला टेस्‍ट 296 रन से जीता था. सीरीज का तीसरा टेस्‍ट मैच 3 जनवरी से स‍िडनी में खेला जाना है.