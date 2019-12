Aus vs Nz 2nd Test: लबुशाने और स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया को अच्छी स्थिति में पहुंचाया

यहां मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच (Aus vs Nz 2nd Test) के पहले दिन वीरवार को ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ (नाबाद 77) और मार्नस लबुशाने (63) के अर्द्धशतकों से पहली पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक चार विकेट पर 257 रन का स्कोर बना लिए. टॉस हाकर बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम की शुरुआत सही नहीं रही और सलामी बल्लेबाज जोए बर्न्‍स (0) खाता खोले बिना आउट हो गए. इसके बाद डेविड वॉर्नर (41) और लबुशाने ने दूसरे विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी करके टीम को संकट से बाहर निकाला. टीम के 61 के स्कोर पर वॉर्नर के आउट होने के बाद लुबशाने ने स्मिथ के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 83 रन जोड़े. लबुशाने के टीम के 144 के स्कोर पर तीसरे विकेट के रूप में आउट होने के बाद स्मिथ ने मैथ्यू वेड (38) के साथ चौथे विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी निभाई.

