Aus vs NZ 2nd Test: नील वेग्नर बस जरा सा ही रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए, लेकिन हासिल की बड़ी उपलब्धि

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नील वेग्नर (Neil Wagner) टेस्ट में न्यूजीलैंड के लिए सबसे तेजी से 200 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले रिचर्ड हेडली (Richard Hadlee) का नाम था. वेग्नर ने यह मुकाम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ को आउट कर हासिल किया. हेडली ने 44 टेस्ट मैच में 200 विकेट लिए थे जबकि वेग्नर ने 46वें टेस्ट में यह मुकाम हासिल कर लिया.

