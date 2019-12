Australia vs New Zealand, 2nd Test: न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ मेलबर्न टेस्‍ट (Melbourne Test) में ऑस्‍ट्रेल‍िया ने पहली पारी में 467 रन का स्‍कोर बनाया. मेजबान टीम के इस व‍िशाल स्‍कोर में जहां ट्रेव‍िस हेड (Travis Head) ने शतक जड़ा, वहीं मार्नस लाबुशेन, स्‍टीव स्‍म‍िथ और कप्‍तान ट‍िम पेन ने अर्धशतकीय पार‍ियां खेलीं. हेड ने अपनी 114 रन की चमकीली पारी में 234 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके जगाए, उन्‍हें नील वेगनर (Neil Wagner) ने म‍िचेल सैंटनर के हाथों कैच कराया. हेड को आउट करने के बाद वेगनर ने खेल भावना द‍िखाई और पवेल‍ियन लौट रहे ऑस्‍ट्रेल‍िया बल्‍लेबाज की पीठ थपथपाकर उनकी पारी को सराहा. आईसीसी ने वेगनर का यह वीड‍ियो अपने ट्व‍िटर हैंडल पर शेयर क‍िया है और ल‍िखा है-#SpiritOfCricket.

वेगनर की इस खेलभावना पर कई फैंस ने भी र‍िएक्‍शन दी है. एक फैन ने ल‍िखा-न्‍यूजीलैंड की टीम दूसरी टीमों के मुकाबले ऐसा करने के ल‍िए ज्‍यादा जानी जाती है. क्र‍िकेट के खेल को ऐसे व्‍यवहार की और अध‍िक जरूरत है.

