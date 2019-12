Australia vs New Zealand, 2nd Test: न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ मेलबर्न टेस्‍ट में ऑस्‍ट्रेलिया टीम मजबूत स्‍थ‍ित‍ि में नजर आ रही है. बॉक्‍स‍िंग डे टेस्‍ट (Boxing Day Test) के दूसरे द‍िन आज बल्‍लेबाजों के महत्‍वपूर्ण योगदान की बदौलत ऑस्‍ट्रेल‍ियाई टीम ने पहली पारी 467 के व‍िशाल स्‍कोर पर खत्‍म की और स्‍टंप्‍स तक दक्ष‍िण अफ्रीका के दो व‍िकेट ग‍िरा द‍िए. दूसरे टेस्‍ट के दूसरे द‍िन खेल समाप्‍त‍ि के समय न्‍यूजीलैंड का स्‍कोर 18 ओवर में दो व‍िकेट खोकर 44 रन था. टॉम लैथम 9 और रॉस टेलर 2 रन बनाकर क्रीज पर थे. टॉम ब्‍लंडेल (15)और कप्‍तान केन व‍िल‍ियमसन (9) न्‍यूजीलैंड के आउट होने वाले बल्‍लेबाज हैं. ऑस्‍ट्रेल‍िया के ल‍िए ट्रेव‍िस हेड (Travis Head) ने शतकीय पारी खेली.

Aus vs Nz 2nd Test: Neil Wagner ने खेल भावना द‍िखाकर जीता द‍िल, फैंस ने क‍िए यह कमेंट..

Australia reduce New Zealand to 44/2 at stumps on day two of the MCG Test after they were bowled out for 467.



Which player impressed you the most today?#AUSvNZ SCORECARD: https://t.co/Svt1gr1205pic.twitter.com/cDUFv3Gau8