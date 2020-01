Australia vs New Zealand, 3rd Test: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA)ने एक भावुक पल साझा किया जब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर कोच जस्टिन लेंगर (Justin Langer) ने 80 साल के विकलांग फैन को टीम की ट्रेनिंग कैप ग‍िफ्ट की. क्र‍िकेट ऑस्‍ट्रेल‍िया ने इसका वीड‍ियो अपने ट्व‍िटर हैंडल पर शेयर क‍िया है. इस बुजुर्ग प्रशंसक का नाम बिल डीन (Bill Dean)है. CA के अनुसार, डीन न्यू साउथ वेल्स में लगी जंगल में आग से पीड़ित हैं. इस आग ने अभी तक सात जानें ले ली हैं और 200 से अध‍िक घरों को तबाह कर दिया है. सीए ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "बाकी ऑस्ट्रेलियाई लोगों की तरह बिल डीन भी हालिया दौर में मुश्किलों से गुजर रहे हैं. उनका गृहनगर लिथगो आग की चपेट में आ गया और उनके दामाद का घर लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया.बिल आग के कारण आज का अभ्यास सत्र नहीं देखने वाले थे क्योंकि धुएं का उन पर असर पड़ता लेकिन वह एससीजी आए और कोच जस्टिन लेंगर ने उनके साथ विशेष समय बिताया."

A touching moment between Australia coach Justin Langer and a fan two days out from the Sydney Test. #AUSvNZpic.twitter.com/7jcjX8vS5z