Australia vs New Zealand, 3rd Test: मध्‍यक्रम के बल्‍लेबाज मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) इस समय इंटरनेशनल क्र‍िकेट में रनों का अंबार लगाने को आमादा हैं. लाबुशेन ने आज यहां न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ तीसरे टेस्‍ट मैच में एक बार फ‍िर शतक जमाया और स‍िडनी टेस्‍ट के पहले द‍िन ऑस्‍ट्रेल‍ियाई टीम को अच्‍छी स्‍थ‍ित‍ि में पहुंचा द‍िया. पहले द‍िन स्‍टंप्‍स के समय ऑस्‍ट्रेल‍िया की पहली पारी का स्‍कोर 3 व‍िकेट खोकर 283 रन था और लाबुशेन (नाबाद 130) के साथ मैथ्‍यू वेड (नाबाद 22) क्रीज पर थे. टेस्‍ट मैच का पहला द‍िन पूरी तरह से लाबुशेन के नाम पर रहा. उन्‍होंने सीरीज में 0-2 से प‍िछड़ रही न्‍यूजीलैंड टीम की मुश्‍क‍िलें और बढ़ाने का काम क‍िया. वर्ष 2020 का पहला शतक उनके ही नाम पर रहा. न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ सीरीज के पहले टेस्‍ट में भी लाबुशेन ने शतक जमाया था.

इस बॉलीवुड एक्‍ट्रेस के फ्रंटफुट ड्राइव के कायल हुए Yuvraj Singh, देखें VIDEO

दाएं हाथ के बल्‍लेबाज लाबुशेन का यह 14वां टेस्‍ट है और वे अब तक चार शतक अपने नाम पर दर्ज कर चुके हैं. यही नहीं, टेस्‍ट क्र‍िकेट में उनका औसत 50+ का है. टेस्‍ट क्र‍िकेट की बात करें तो स्‍टीव स्‍म‍िथ (Steven Smith) और डेव‍िड वॉर्नर (David Warner) के बाद उन्‍हें ऑस्‍ट्रेल‍ियाई टीम का सबसे बड़ा बल्‍लेबाज माना जाने लगा है. स‍िडनी क्र‍िकेट ग्राउंड पर आज ऑस्‍ट्रेल‍िया के कप्‍तान ट‍िम पेन ने टॉस जीता और पहले बैट‍िंग का फैसला क‍िया. मैच के पहले ही न्‍यूजीलैंड टीम को उस समय झटका लगा जब कप्‍तान केन व‍िल‍ियमसन और हेनरी न‍िकोल्‍स को हटना पड़ा. व‍िल‍ियमसन की गैरमौजूदगी में टॉम लाथन टीम की कप्‍तानी कर रहे हैं.

He's only gone and done it again!



Marnus Labuschagne clocks up his fourth Test ton of the summer!



#AUSvNZpic.twitter.com/o6XvXY6Bn9