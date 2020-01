Australia vs New Zealand, 3rd Test : ऑस्ट्रेलिया में इस समय जंगलों में लगी आग से उठ रहे धुएं के कारण सभी को परेशानियां हो रही हैं और इसी परेशानी के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर शुक्रवार से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आखिरी और तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है. धुएं के कारण पहले ही इस मैच पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि इसी धुएं के कारण ही बिग बैश लीग का मैच रद्द हो चुका है. ऐसे में इस मैच का क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि यह मैच पूरा हो पाएगा या नहीं. ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अच्छी बात यह है कि वह शुरुआती दो मैच जीत सीरीज में 2-0 की बढ़त ले चुकी है. न्यूजीलैंड के लिए हालांकि यह 40 अंक लेने का मामला है जो उसे आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में मदद करेंगे.

Glenn Phillips in on the plane to Sydney as Williamson and Nicholls continue to battle viral infections.

FULL STORY: https://t.co/rLi8xNW34A#AUSvNZ#cricketnationpic.twitter.com/au3mYtgsAP