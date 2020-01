Aus vs NZ 3rd Test: कुछ ऐसे आखिरी टेस्ट जीत ऑस्ट्रेलिया ने किया न्यूजीलैंड का सूपड़ा साफ

ऑस्ट्रेलिया ने यहां सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) पर खेले गए तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच (Aus vs NZ 3rd Test) के चौथे दिन सोमवार को न्यूजीलैंड को 279 रनों से हरा दिया. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली. ऑस्ट्रेलिया ने चौथी पारी में न्यूजीलैंड के सामने 416 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था. कीवी टीम की बल्लेबाजी पहली पारी की तरह दूसरी पारी में फेल हुई और सिर्फ 136 रनों पर ढेर हो कर उसे यह तीसरा मैच भी गंवाना पड़ा. मैच की पहली पारी में दोहरा शतक लगाने वाले मार्नस लबुशाने को मैन ऑफ द मैच के अलावा मैनव ऑफ द सीरीज भी चुना गया.

यह भी पढ़ें: इस वजह से जहीर खान ने उठाए रद्द हुए मैच की तैयारी को लेकर सवाल

ऑस्ट्रेलिया के लिए नॉथन लॉयन ने दूसरी पारी में पांच और मिशेल स्टार्क ने तीन विकेट लिए. पैट कमिंस के हिस्से एक विकेट आया. मैट हेनरी बल्लेबाजी करने नहीं उतरे उन्हें गेंदबाजी के दौरान जोए बर्न्‍स के शॉट से चोट लग गई थी. न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पूरे मैच में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने संघर्ष करती दिखी. ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 454 रन बनाए थे. मेजबान टीम के गेंदबाजों ने कीवी टीम को पहली पारी में 256 रनों पर ढेर कर दिया. आस्ट्रेलिया दूसरी पारी में 198 रनों की बढ़त से साथ उतरी. उसने अपनी दूसरी पारी दो विकेट के नुकसान पर 217 रनों पर घोषित कर कीवी टीम को 416 रनों का लक्ष्य दिया.

Pat and the Giant Peach!



Cracking delivery from Cummins! #AUSvNZhttps://t.co/rx14Qs3S0ipic.twitter.com/5plmiLk1kK