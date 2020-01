Aus vs Nz 3rd Test: कुछ ऐसे तीसरे दिन ही ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड पर कसा शिकंजा

ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी क्रिकेट मैदान पर न्यूजीलैंड के साथ जारी तीसरे टेस्ट मैच (Aus vs Nz 3rd Test) के तीसरे दिन 243 रनों की बढ़त हासिल कर ली है. ऑस्ट्रेलिया ने मार्नस लबुशाने के शानदार 215 रनों की बदौलत अपनी पहली पारी में 454 रन बनाए थे और फिर न्यूजीलैंड की पहली पारी 251 रनों पर समेटने के बाद तीसरे दिन स्टम्प्स तक अपनी दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 40 रन बना लिए हैं. डेविड वॉर्नर 23 और जोए बर्न्‍स 16 रनों पर नाबाद हैं. इस तरह तीसरे दिन की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया ने मैच पर शिकंजा कस लिया है और यहां से न्यूजीलैंड का बचना बहुत ही मुश्किल होगा.

