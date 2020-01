Aus vs Nz 3rd Test: कुछ ऐसे दोहरे शतक के साथ लबुशाने ने ऑस्ट्रेलिया को किया मजबूत

मार्नस लबुशाने (215) ने अपने करियर का पहला दोहरा शतक जमा यहां सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट (Aus vs Nz 3rd Test) मैच में ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 454 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड टीम ने भी अच्छी शुरुआत की है. मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने भी बिना कोई विकेट खोए 63 रन बना लिए. उसकी टॉम लाथम (नाबाद 26) और टॉम ब्लंडल (नाबाद 34) सलामी जोड़ी विकेट पर मजबूती से खड़ी हुई है. इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने दिन की शुरुआत तीन विकेट के नुकसान पर 283 रनों के साथ की. मैथ्यू वेड दूसरे दिन अपने खाते में एक भी रन नहीं जोड़ पाए. वह 22 के निजी स्कोर पर विल सोमरविले का शिकार बने. ट्रेविस हेड सिर्फ 10 रन बना पाए.

Marnus Labuschagne scored his maiden Test double ton before New Zealand bowled the hosts out for 454.



???????? finished the day at 63/0.#AUSvNZ REPORT https://t.co/JVOo4My8ij