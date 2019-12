Aus vs NZ: इसलिए ट्रेंट बोल्ट हो गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट से बाहर

न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के पेसर ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) चोट के कारण 3 जनवरी से सिडनी क्रिकेट मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं. मेलबर्न में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दौरान बोल्ट (Trent Boult) को चोट लगी. बोल्ट के दाएं हाथ में फ्रेक्चर है. न्यूजीलैंड क्रिकेट ने इस बात की पुष्टि की है कि ट्रेंट बोल्ट को पूरी तरह ठीक होने में करीब चार सप्ताह का वक्त लगेगा.

JUST IN: Trent Boult suffered a fracture to the second-metacarpal of his right hand and will return home to New Zealand at the end of the Test.



A replacement player will be confirmed in due course.#AUSvNZpic.twitter.com/YWBybK5xoD