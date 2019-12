Aus vs Pak 2nd Test: ऑस्‍ट्रेलिया दौरे में पाक‍िस्‍तान की टीम को एक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. टेस्‍ट सीरीज के अंतर्गत एड‍िलेड में डे-नाइट टेस्‍ट (Australia vs Pakistan 2nd Test )में सोमवार को पाक‍िस्‍तानी टीम को एक पारी और 48 रन की करारी हार का सामना करना पड़ा. दूसरी पारी में पाक‍िस्‍तान टीम के आज ड‍िनर के कुछ ही देर बाद 239 रन पर ढेर होने के साथ ही ट‍िम पेन की ऑस्‍ट्रेल‍ियाई टीम ने 2-0 के एकतरफा अंतर से सीरीज अपने नाम कर ली. दूसरी पारी में ऑस्‍ट्रेल‍िया के नाथन ल‍ियोन (Nathan Lyon) ने पांच व‍िकेट ल‍िए. पाक‍िस्‍तान के ल‍िए दूसरी पारी में शान मसूद और असद शफीक ही कुछ संघर्ष कर सके. मसूद ने 68 और शफीक ने 57 रन की पारी खेली.

डेव‍िड वॉर्नर के त‍िहरे शतक के बाद पत्‍नी केंड‍िस ने क‍िया ट्वीट, 'बापू' का यूं क‍िया ज‍िक्र..

Another innings victory for Australia! Final scorecard: https://t.co/0QSefkJERk #AUSvPAK pic.twitter.com/S4NQKodslj

Player of the Match and Player of the Series is David Warner.#AUSvPAKpic.twitter.com/KPlkGnt5OH