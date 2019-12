Aus vs Pak 2nd Test: डेविड वॉर्नर ने नाबाद तिहरे शतक के साथ रचा इतिहास, इन रिकॉर्डों के क्या कहने

ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) के क्या कहने. कुछ ही दिन पहले वनडे खेलते हुए अपनी फॉर्म से बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ऐसी बल्ले से आग उगली कि पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया है. जी हां, डेविड वॉर्नर (David Warner) ने दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन तिहरा शतक जड़ते हुए नाबाद 335 रनों की पारी खेली. और जब डेविड वॉर्नर (David Warner) यह पारी खेली, तो जाहिर सी बात थी कि कई रिकॉर्ड उनकी झोली में गिरने ही गिरने थे. डेविड वॉर्नर के ये रिकॉर्ड बहुत ही मजेदार हैं. चलिए हम आपको बारी से बारी बताएंगे वॉर्नर (David Warner) के कारनामों के बारे में. वहीं, इस नाबाद पारी के साथ ही डेविड वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे सर्वश्रेष्ठ स्कोरर बन गए. उन्होंने ब्रेडमैन (334) के स्कोर को पार कर लिया. मैथ्यू हेडेन (380) इस मामले में सबसे ऊपर हैं.

Australia declare on 589/3



