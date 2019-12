Aus vs Pak 2nd Test: डेविड वॉर्नर और लबुशाने ने पहले ही दिन पाकिस्तान को बैकफुट पर भेजा

सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर और मार्नस लबुशाने की दमदार शतकीय पारियों के बूते ऑस्ट्रेलिया ने यहां एडिलेड ओवल मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ पहले दिन शुक्रवार का अंत होने तक अपने आप को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. दिन-रात प्रारूप के इस टेस्ट मैच के पहले दिन स्टम्प्स तक मेजबान टीम ने सिर्फ एक विकेट खोया है और 302 रन बना लिए हैं.

It doesn't get much better than that!



David Warner and Marnus Labuschagne's mammoth stand have put our Aussies into a terrific position at the end of day one! #AUSvPAKpic.twitter.com/clYW1N2LPz