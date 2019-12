Aus vs Pak 2nd Test: ऑस्‍ट्रेल‍िया और पाक‍िस्‍तान के बीच एड‍िलेड ओवल के डे-नाइट टेस्‍ट में मेजबान टीम के ओपनर डेव‍िड वॉर्नर (David Warner) ने त‍िहरा शतक जमाकर हर क‍िसी का द‍िल जीत ल‍िया. बहुचर्च‍ित बॉल टैंपर‍िंग मामले में एक साल का बैन झेलने वाले वॉर्नर ने ऑस्‍ट्रेल‍िया की पहली पारी के दौरान नाबाद 335 रन बनाए. उनकी इस चमकीली पारी में 418 गेंदों का सामना करते हुए 39 चौके और एक छक्‍का शाम‍िल था. वॉर्नर की इस पारी की बदौलत ऑस्‍ट्रेल‍ियाई टीम पहली पारी में तीन व‍िकेट खोकर 589 रन का व‍िशाल स्‍कोर बनाने में सफल रही. वॉर्नर के अलावा ऑस्‍ट्रेल‍िया के ल‍िए इस पारी के दौरान मार्नस लाबुशेन ने भी 162 रन बनाए. त‍िहरे शतक के बाद डेव‍िड वॉर्नर की पत्‍नी केंड‍िस (Candice Warner) ने एक ट्वीट क‍िया ज‍िसमें भारत के राष्‍ट्रप‍िता महात्‍मा गांधी (Mahatma Gandhi) के खास कथन को 'कोट' (Quote) क‍िया गया था.

रिकी पोन्टिंग ने पाकिस्तान के इस बॉलिंग अटैक को सर्वकालिक बदतर बताया

Strength does not come from physical capacity. It comes from a indomitable will. (Mahatma Gandhi) It's not important what other people believe about you. It's only important what you believe about yourself. @davidwarner31#335notoutpic.twitter.com/Vlg9NVktj0