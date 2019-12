Aus vs Pak 2nd Test: पाकिस्तान का दूसरे टेस्ट में बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है!

आठवें नंबर के बल्लेबाज यासिर शाह (113) के संघर्षपूर्ण शतकीय पारी के बावजूद पाकिस्तान की टीम यहां एडिलेड ओवल मैदान पर ऑस्ट्रेलिया (Aus vs Pak 2nd Test) के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन रविवार को लगातार दूसरी बार पारी की हार के कगार पर पहुंच गई है. आस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी तीन विकेट पर 589 रन बनाकर घोषित कर दी थी. इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम यासिर के शतक के बावजूद अपनी पहली पारी में 302 रन पर ऑलआउट हो गई और उसे मेजबान टीम के खिलाफ फॉलोऑन खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा. फॉलोऑन खेलते हुए भी पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है और मेहमान टीम ने अपनी दूसरी पारी में 39 रन तक तीन विकेट गंवा दिए हैं. पाकिस्तान अभी ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से 248 रन पीछे है जबकि उसके सात विकेट शेष है.

Rain has brought about an early close at the Adelaide Oval.



Yasir Shah and Babar Azam fought hard on the third day, but Australia remain in charge, needing seven wickets to seal a 2-0 series whitewash.#AUSvPAKhttps://t.co/hynzrUEFTmpic.twitter.com/XnQN6U3RcO