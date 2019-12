खास बातें गैर परंपरागत शैली के बल्‍ले माने जाते हैं स्‍टीव स्‍म‍िथ ऑफ स्‍टंप के बाहर की बॉल छोड़ने का है अजीब तरीका उनके जैसे ही शैली में बैट‍िंग करते द‍िखे लाबुशाने

Australia vs Pakistan, 2nd Test: ऑस्‍ट्रेल‍िया के स्‍टीव स्‍म‍िथ (Steve Smith) भले ही टेस्‍ट क्र‍िकेट में रनों को अंबार लगा रहे हैं तो उनकी बैट‍िंग तकनीक को क्र‍िकेट समीक्षक प्रभावशाली नहीं मानते. उनकी बल्‍लेबाजी करने की स्‍टाइल को गैर पारंपर‍िक माना जाता है. जहां व‍िराट कोहली की बल्‍लेबाजी की शैली को बेहद आकर्षक माना जाता है, वहीं स्‍टीव स्‍म‍िथ की बैट‍िंग स्‍टाइल उतनी आकर्षक नजर नहीं आती. बहरहाल इस अजीबोगरीब बैट‍िंग स्‍टाइल के बावजूद स्‍म‍िथ टेस्‍ट क्र‍िकेट में बेहद सफल हैं और लगातार बड़े-बड़े स्‍कोर बना रहे हैं. ऑफ स्‍टंप के बाहर प‍िच होने वाली गेंदों को छोड़ने के के ल‍िए स्‍टीव स्‍म‍िथ खास तरीका अपनाते हैं, ऑस्‍ट्रेल‍िया और पाक‍िस्‍तान ( AUS vs PAK ) के बीच शुक्रवार से शुरू हुए दूसरे टेस्‍ट के दौरान मेजबान टीम के मार्नस लाबुशाने (Marnus Labuschagne) भी इसी शैली में बैट‍िंग करते नजर आए. क्र‍िकेट ऑस्‍ट्रेल‍िया ने लाबुशाने की बैट‍िंग का वीड‍ियो पोस्‍ट क‍िया है..

मैच के पहले ड्रेस‍िंग रूम में 'रॉक-पेपर-स‍िज़र' खेलते द‍िखे वॉर्नर और बर्न्‍स

The light saber leave is out in full force here#AUSvPAKpic.twitter.com/QkY8Spm5O4 — cricket.com.au (@cricketcomau) November 29, 2019

इस वीड‍ियो पर लोगों की अलग-अलग र‍िएक्‍शन सामने आईं. जहां कुछ फैंस ने अजीबोगरीब तकनीक के लिए आड़े हाथ ल‍िया, वहीं अन्‍य ने नई तकनीके में अपने आपको ढालने में लाबुशाने की सराहना की.

No-one did it better than Courtney Walsh - stop copying the master — Mister Squid (@FreedomSquid) November 29, 2019

Won't be surprised if Smith and Labuschagne are hired to teach the actors in the next Star Wars movie how to use the lightsaber. — Bimal Mirwani (@BimalMirwani) November 29, 2019

My man is becoming Smith — shravan (@swacker19) November 29, 2019

मैच में ऑस्‍ट्रेल‍िया टीम ( AUS vs PAK ) ने टॉस जीतकर पहले बैट‍िंग का न‍िर्णय ल‍िया है. दो टेस्‍ट की सीरीज में मेजबान टीम 1-0 की बढ़त बना चुकी है. सीरीज का पहला टेस्‍ट ऑस्‍ट्रेल‍ियाई टीम ने एक पारी और पांच रन से जीता था. नाइट टेस्‍ट में मेजबान टीम का र‍िकॉर्ड बेहतरीन रहा है, ऑस्‍ट्रेल‍िया टीम ने अब तक पांच डे-नाइट टेस्‍ट मैच खेले हैं और सभी में जीत हास‍िल की है. ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है क‍ि ऑस्‍ट्रेल‍ियाई टीम एड‍िलेड में भी जीत हास‍िल कर सीरीज में 'क्‍लीन स्‍वीप' करने में कामयाब रहेगी.

वीडियो: डे-नाइट टेस्ट को लेकर यह बोले विराट कोहली