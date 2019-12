Aus vs Pak 2nd Test: दूसरे ही दिन पाकिस्तान पर जकड़ गया हार का शिकंजा, डेविड वॉर्नर का नाबाद रिकॉर्ड तिहरा शतक

ऑस्ट्रेलिया ने यहां एडिलेड ओवल मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन (Day 2) पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है. दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने पहली पारी में छह विकेट सिर्फ 96 रनों पर खो दिए हैं. और उसका फॉलोऑन से ही नहीं, बल्कि हार से बचना भी बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रहा है. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने ऐसे समय टीम की पारी घोषित की जब उनका एक खिलाड़ी इतिहास रचने के करीब बढ़ रहा था. पेन ने टीम के तीन विकेट 589 के कुल स्कोर पर पारी घोषित कर दी, लेकिन इस समय सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर 335 रनों पर खेल रहे थे. ऑस्ट्रेलिया के विशाल स्कोर के लिहाज से पाकिस्तान अभी भी उससे 493 रन पीछे है. पाकिस्तानी बल्लेबाजी की धुरी बाबर आजम हालांकि एक छोर पर 43 रन बनाकर खड़े हुए हैं. उनके साथ लेग स्पिनर यासिर शाह चार रन बनाकर नाबाद हैं.

पाकिस्तान के बल्लेबाज मिशेल स्टार्क की गेंदों के सामने संघर्ष करते दिखे. स्टार्क ने सबसे पहले इमाम उल हक (2) को पवेलियन भेजा. कप्तान अजहर अली नौ के निजी स्कोर पर पैट कमिंस की गेंद पर स्टीव स्मिथ द्वारा लपके गए. दूसरे सलामी बल्लेबाज शान मसूद को जोश हेजलवुड (19) को पवेलियन भेजा. 38 रनों पर तीन विकेट गंवाने के बाद पाकिस्तान संकट में थी. बाबर ने एक छोर संभाला लेकिन दूसरे छोर से स्टार्क उन्हें निराश करते रहे. स्टार्क ने अशद शफीक (9), इफ्तिखार अहमद (10), मोहम्मद रिजवान (0) को आउट कर पाकिस्तान का स्कोर 89 रन पर छह विकेट कर दिया.

