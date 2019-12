Aus vs Pak 2nd Test: कुछ ऐसे कप्तान टिम पेन ने की वॉर्नर और लबुशाने की जमकर तारीफ

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन (Tim Paine) ने कहा है कि डेविड वॉर्नर (David Warner) की रिकॉर्ड तिहरा शतकीय पारी उनके देश की ओर से किसी भी खिलाड़ी द्वारा खेली गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ पारी है. वॉर्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ यहां दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 418 गेंदों पर रिकॉर्ड नाबाद 335 रन की पारी खेली थी. वॉर्नर की यह पारी किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी दूसरी सर्वोच्च पारी है. ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में पारी और 48 रनों से हराकर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप हासिल कर ली.

