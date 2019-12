Aus vs Pak 2nd Test: इयान चैपल को नहीं भाया यह कदम, स्टीव स्मिथ को लिया आड़े हाथ

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल को लगता है कि स्टीव स्मिथ ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट में क्षेत्ररक्षण सजाने का प्रयास करके मौजूदा कप्तान टिम पेन की भूमिका को कमतर किया. पिछले साल गेंद से छेड़छाड़ प्रकरण में नाम आने से पहले स्मिथ टीम के कप्तान थे लेकिन इसके बाद उन्हें प्रतिबंधित किया गया और उन्होंने कप्तानी गंवा दी.

