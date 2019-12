Aus vs Pak: मिस्बाह-उल-हक ने स्टीव स्मिथ और अपने गेंदबाज दोनों को दिया चैलेंज और...

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच मिस्बाह-उल-हक (Misbah-Ul-Haq) ने दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steven Smith) को आउट करने का तरीका खोच लिया है. और उन्होंने उन्हें आउट करने का मंत्र भी सार्वजनिक कर दिया है. अब पाकिस्तानी कोच से आउट होने का तरीका सार्वजनिक होने के बाद अब यह देखना होगा कि स्टीव स्मिथ (Steven Smith) इस पर कैसे पलटवार करते हैं. वैसे मिस्बाह-उल-हक का यह मंत्र बहुत ही साधारण सा है, लेकिन यह स्मिथ और उनके गेंदबाजों दोनों के लिए ही अब यह चैलेंज बन गया है. स्मिथ ने इस साल एशेज सीरीज में 774 रन बनाए थे और अब वह पाकिस्तान के खिलाफ वीरवार से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं.

Exclusive: Misbah-ul-Haq opens up on a range of topics to @MazherArshad, including how Pakistan plan to stop Steve Smith... #PAKvAUShttps://t.co/Lxau7ytBjb