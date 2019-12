Aus vs Pak: रिकी पोंटिग ने की पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को लेकर अहम टिप्पणी

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) ने पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं. पोंटिंग ने कहा है कि बाबर आजम मेजबान टीम के लिए खतरा साबित हो सकते हैं. ध्यान दिला दें कि ऑस्ट्रेलिया वीरवार से पाकिस्तान (Australia vs Pakistan) के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज की मेजबानी करने जा रहा है.

Of all the international superstars on display this summer, there's one man that Test legend Ricky Ponting is looking forward to seeing the most: #AUSvPAKhttps://t.co/To0QnMTuOV