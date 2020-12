भारत के खिलाफ डे-नाइट प्रैक्टिस मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया 'ए' टीम का ऐलान, जानिए पूरी लिस्ट

पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास, 17 साल की उम्र में किया था डेब्यू

The National Selection Panel has announced the 12-man Australia A squad to play India: Sean Abbott, Joe Burns, Alex Carey (c, wk), Harry Conway, Cameron Green, Marcus Harris, Moises Henriques, Nic Maddinson, Ben McDermott, Mark Steketee, Will Sutherland, Mitchell Swepson pic.twitter.com/VkxfBCS55e

ऑस्ट्रेलिया के विल पुकोवस्की को दूसरे प्रैक्टिस मैच में शामिल नहीं किया गया है. दरअसल पहले प्रैक्टिस मैच में कार्तिक त्यागी की गेंद उनके हेलमेट पर लगी थी. जिसके कारण उन्हें रिटायरहर्ट होना पड़ा था. दूसरी ओर पहला प्रैक्टिस मैच ड्रा पर खत्म हुआ था. भारत ए की ओर से अजिंक्य रहाणे ने पहली पारी में शतक जड़ा था, वहीं चेतेश्वर पुजारा और ऋद्धिमान साहा ने अर्धशतकीय पारी खेलकर जमकर बल्लेबाजी का अभ्यास किया था. भारतीय गेंदबाजों ने भी प्रैक्टिस मैच में जमकर गेंदबाजी थी.

Ind Vs Aus 3rd T20I: दर्शक दीर्घा में दिखा विराट कोहली का 'डुप्लीकेट', देखकर भारतीय कप्तान का रहा ऐसा रिएक्शन

The day-night fixture will kick off at 2:30pm AEDT at the @scg on Friday. You can watch live on @Foxtel, @kayosports or @cricketcomau! #AUSvIND