भारत के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, 21 साल के विस्फोटक बल्लेबाज को मिली जगह

भारत के खिलाफ 3 वनडे और 3 टी-20 मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान कर दिया गया है. टीम में 21 साल के ऑलराउंडर कैमरॉन ग्रीन (Camron Green) और मोइजेज हेनरिक्स (Moises Henriques) को शामिल किया गया है. एक तरफ जहां कैमरॉन ग्रीन पहली बार ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल हुए हैं तो वहीं 3 साल के बाद मोइजेज हेनरिक्स को फिर से ऑस्ट्रेलियाई छोटे फॉर्मेट की टीम में शामिल किया गया है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच 27 नवंबर को खेला जाएगा. भारतीय टीम 3 वनडे और 3 टी-20 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी. भारत के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 18 सदस्यीय टीम चुनी है.

You love to see it! Uncapped WA youngster Cameron Green is one of eighteen players chosen to represent the nation pic.twitter.com/JYqjrvLLE6