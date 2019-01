भारत और ऑस्‍ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का अंतिम मैच शुक्रवार, 18 जनवरी को मेलबर्न (Melbourne ODI) में खेला जाएगा. सीरीज में इस समय दोनों देश 1-1 की बराबरी पर हैं, इस लिहाज से आखिरी मैच (3rd ODI)में जीतने वाली टीम के सिर पर ही सीरीज जीत का सेहरा बंधेगा. ऑस्‍ट्रेलिया ने सिडनी में हुए पहले वनडे में जीत हासिल की थी जिसे भारत ने एडिलेड में हुआ दूसरा वनडे मैच जीतकर बराबर कर दिया था. मेलबर्न वनडे में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलने की संभावना है. मेजबान ऑस्‍ट्रेलिया (Australia Team) ने इस मैच के लिए अपनी प्‍लेइंग XI घोषित कर दी है. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर होने वाले इस मैच के लिए ऑस्‍ट्रेलिया ने स्पिनर एडम जाम्‍पा (Adam Zampa)और तेज गेंदबाज बिली स्‍टेनलेक (Billy Stanlake) को लिया है. इन्‍हें नाथन लियोन (Nathan Lyon)और जेसन बेहरनेडोर्फ (Jason Behrendorff)की जगह प्‍लेइंग इलेवन में स्‍थान मिला है. बेहरेनडोर्फ को पीठ में जकड़न की वजह से टीम से बाहर होना पड़ा है.

