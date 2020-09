डीन जोन्स के निधन की खबर सुन डेविड वॉर्नर बोले- विश्वास नहीं कर पा रहा हूं..

आस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डीन जोन्स (Dean Jones) का मुंबई के होटल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्ट्स ने इसकी पुष्टि की है. जोन्स आईपीएल के लिए स्टार स्पोर्ट्स की कमेंट्री टीम का हिस्सा थे. वह 59 बरस के थे. जोन्स ने आस्ट्रेलिया की ओर से 52 टेस्ट और 164 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले. वह 1987 विश्व कप जीतने वाली आस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे. स्टार स्पोर्ट्स ने विज्ञप्ति में कहा, ‘‘बेहद दुख के साथ हम डीन मर्विन जोन्स एएम के निधन की खबर साझा कर रहे हैं.

Shocked to hear Deano is no more. His innovative batting and his professorial analysis in studio were always such a joy to watch. He was so full of life. Will miss watching him on TV and talking cricket with him. RIP #DeanJones