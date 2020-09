डीन जोंस के निधन से क्रिकेट जगत में शोक, वीरेंद्र सहवाग बोले, 'मेरे पसंदीदा कमेंटेटर्स में से एक थे'

ऑस्ट्रेलिया (Australia Cricket) के दिग्गज बल्लेबाज रहे डीन जोन्स (Dean Jones) का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है. वो आईपीएल के दौरान कमेंट्री करने के लिए मुंबई में थे. वो 59 साल के थे. उनके निधन से पूरा क्रिकेट वर्ल्ड में शौक की लहर दौड़ पड़ी है. जोन्स ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में गिने जाते थे. इस दुख भरी खबर को सुनकर भारत के विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग (Virendra Sehwag) ने ट्वीट कर दुख प्रकट किया है. सहवाग ने अपने ट्वीट में लिखा, 'डीन जोन्स के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ है, अभी भी इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है. मेरे पसंदीदा कमेंटेटरों में से एक थे, उनके साथ कमेंट्री के दौरान कई दफा साथ था, वाकई उनके साथ शानदार यादें हैं, उनकी याद आएगी.' बता दें कि जोन्स का जन्म 24 मार्च 1961 को मेलबर्न में हुआ था.

Saddened to hear the news of Dean Jones passing away. Still cannot believe it. Was one of my favourite commentators, he was on air in many of my landmarks. Had really fond memories with him. Will miss him. pic.twitter.com/FZBTqIEGdx