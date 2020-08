इंग्लैंड दौरे पर आए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी क्वारंटीन में रहकर कुछ ऐसे कर रहे हैं मस्ती, देखें Video

Australia Tour of England: ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड दौर पर आई है. ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाडी़ इस समय क्वारंटीन में रह रहे हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स क्वारंटीन का भी भरपूर मजा ले रहे हैं. वीडियो में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी रिलेक्स करने के लिए डांस फ्लोर पर जाकर मजे से डांस कर करते दिख रहे हैं तो वहीं कुछ खिलाडी़ वीडियो गेम का मजा ले रहे हैं. वीडियो में आप देखेंगे कि सभी खिलाड़ी जैविक सुरक्षा (Bio-Secure Bubble) माहौल में बेहद ही खुश और मस्ती करते हुए दिख रहे हैं. वीडियो को क्रिकेट फैन्स खूब पसंद भी कर रहे हैं. बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड दौरे पर 3 वनडे और 3 टी-20 मैच खेलने के लिए आई है. इंग्लैंड के दौरे पर वेस्टइंडीज और पाकिस्तान की टीम आई है और कोरोना के खौफ के बीच सीरीज का सफल आयोजन करने में इंग्लैंड बोर्ड सफल रही है. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 मैच 4 सितंबर को खेला जाएगा. वनडे सीरीज का आगाज 11 सितंबर से होने वाला है.

