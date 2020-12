टी नटराजन (T Natarajan) को भारतीय कप्तान विराट कोहली ने वनडे कैप देखकर उनका स्वागत वनडे टीम में किया है. ऩटराजन अपनी गेंदबाजी के दौरान सटीक यॉर्कर डालने के लिए जाने जाते हैं. आईपीएल 2020 (IPL 2020) में भी नटराजन ने अपनी यॉर्कर से विरोधी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया था. आईपीएल में नटराजन ने 22 मैच खेलकर 18 विकेट लिए हैं.

तीसरे वनडे में आस्ट्रेलिया ने चोटिल डेविड वॉर्नर, पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क की जगह कैमरन ग्रीन, सीन एबोट और एश्टोन एगर को शामिल किया. ग्रीन का भी यह पहला वनडे मैच है. ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही वनडे सीरीज 2-0 से अपने नाम करने में सफल रही है. पिछले दोनों वनडे में भारतीय टीम को लक्ष्य का पीछा करने का मौका मिला था. अब तीसरे वनडे में भारत के लिए धवन और शुभमन गिल ओपनिंग कर रहे हैं.

A massive day for @Natarajan_91 today as he makes his #TeamIndia debut. He becomes the proud owner of 232. Go out and give your best, champ! #AUSvINDpic.twitter.com/YtXD3Nn9pz