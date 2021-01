Aus vs Ind 3rd Test: तीसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल बारिश से रुका, ऑस्ट्रेलिया 1 विकेट पर 21 रन

LIVE SCORE BOARD

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में गुरुवार को यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने मेलबर्न में खेले गये टेस्ट मैच की टीमों में दो-दो बदलाव किये है. दोनों टीमों में चोट से उबरने के बाद अनुभवी सलामी बल्लेबाजों की वापसी हुई है तो एक-एक खिलाड़ी को पदार्पण का मौका दिया गया है. भारतीय टीम में रोहित शर्मा की वापसी हुई है. वह मयंक अग्रवाल की जगह लेंगे जो पहले दो मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाये थे. चोटिल तेज गेंदबाज उमेश यादव की जगह नवदीप सैनी को टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण का मौका दिया गया है. भारतीय गेंदबाजी के अगुआ जसप्रीत बुमराह ने सैनी को टेस्ट कैप सौंपी. सैनी भारत के 299वें टेस्ट क्रिकेटर बने हैं.

वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वॉर्नर के पूरी तरह फिट नहीं होने के बावजूद अपनी बल्लेबाजी की कमजोरियों को दूर करने के लिये उन्हें अंतिम एकादश में रखा है. वॉर्नर को जो बर्न्स की जगह लिया गया है. युवा सलामी बल्लेबाज विल पुकोवस्की को भी उन्हें अपना टेस्ट करियर शुरू करने का मौका दिया गया. पुकोवस्की आस्ट्रेलिया के 460वें टेस्ट क्रिकेटर हैं. तीसरे टेस्ट के लिए दोनों देशों की अंतिम एकादश इस प्रकार है.

Congratulations @navdeepsaini96. He realises his dream of playing Test cricket for #TeamIndia today. A proud holder of 299 and he receives it from @Jaspritbumrah93. #AUSvINDpic.twitter.com/zxa5LGJEen