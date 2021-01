Aus vs Ind 3rd Test Day 3: अर्धशतक जमाकर पुजारा आउट, भारत का छठा विकेट गिरा

Aus vs Ind 3rd Test Day 3: सिडनी में खेले जा रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन भारत के लंच तक चार विकेट पर 180 रन बन गए थे. लंच के बाद जब पारी शुरू हुई तो भारत के पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने अपना अर्धशतक पूरा किया. ऋषभ पंत 36 रन बनाकर हेडलवुड का शिकार बने हैं. पंत और पुजारा ने पांचवें विकेट के लिए 53 रन की साझेदारी की. पंत से पहले हनुमा विहारी और रहाणे आउट हुए. पुजारा भी अर्धशतक जमाने के बाद कमिंस का शिकार बने. लंच के बाद भारतीय पारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है. भारत के 6 विकेट गिर गए हैं. जडेजा और अश्विन क्रीज पर मौजूद.

स्कोरकार्ड

तीसरा दिन लंच रिपोर्ट

सीनियर बल्लेबाजों के बेहद रक्षात्मक रवैये ने भारत को दबाव में ला दिया और आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन शनिवार को लंच तक भारतीय टीम ने चार विकेट 180 रन पर गंवा दिये. चेतेश्वर पुजारा बेहद धीमी गति से खेलते हुए 144 गेंद पर 42 रन बनाकर क्रीज पर हैं. कप्तान अजिंक्य रहाणे 70 गेंद में 22 रन बनाकर पैट कमिंस का शिकार हुए. वहीं खराब फॉर्म से जूझ रहे हनुमा विहारी 38 गेंद में चार रन बनाकर गैर जरूरी रन लेने के प्रयास में रन आउट हो गए. ऋषभ पंत ने 45 गेंद में नाबाद 29 रन बना लिये हैं और अकेले दम पर दबाव हटाने की कोशिश में हैं.

पहले सत्र में 34 ओवर में मात्र 84 रन बने चूंकि पुजारा ने रनगति बढाने में दिलचस्पी ही नहीं दिखाई.रहाणे के आउट होने से दबाव और बढ गया. रहाणे पहले सत्र में धीमी विकेट पर रन बनाने में नाकाम रहे. उन्होंने नाथन लियोन को एक चौका और छक्का जरूर जड़ा लेकिन कमिंस की आफ कटर पर पूरी तरह चूक गए. उन्होंने पुजारा के साथ 22 . 3 ओवर में 32 रन जोड़े. केएल राहुल फिट होते तो विहारी शायद अपनी जगह उन्हें गंवा चुके होते. वह आधे घंटे क्रीज पर रहे लेकिन पूरी तरह असहज दिखे. दूसरी ओर पुजारा पहली 100 गेंदों में एक भी चौका नहीं लगा सके. उनका बेहद रक्षात्मक रवैया नकारात्मक साबित होता नजर आने लगा.पंत के आक्रामक खेल ने हालांकि उम्मीदें बंधाये रखी है.

दूसरे दिन का मैच रिपोर्ट

दूसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी में दो विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं. दिन के खेल की समाप्ति पर कप्तान रहाणे 5 और पुजारा 9 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं. आउट होने वाले बल्लेबाज शुबमन गिल और रोहित शर्मा रहे. गिल ने 51 और रोहित ने 26 रन बनाए और इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 70 रन जोड़े. बहरहाल, यहां से भारत ऑस्ट्रेलिया से अभी भी पहली पारी में 242 रन पीछे है. ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी दूसरे दिन चायकाल से कुछ देर पहले 338 रन पर सिमट गयी थी. उसके लिए पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने फॉर्म में वापसी करते हुए और करियर का 27वां शतक जड़ते हुए 131 रन की पारी खेली. मारनस लबुशेन ने 91 और विल पुकोवस्की ने 62 रन बनाए. दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में भारतीय गेंदबाजों खासतौर पर रवींद्र जडेजा ने बेहतर प्रदर्शन किया. जडेजा ने सबसे ज्यादा चार और बुमराह और सैनी ने दो-दो विकेट लिए.

SCORE BOARD

भारत की पहली पारी में रोहित और गिल ने पहले विकेट के लिये 70 रन जोड़कर भारत को अच्छी शुरुआत की. जब लग रहा था कि ये दोनों पिछले दस वर्षों में विदेशी सरजमीं पर भारत की तरफ से पहले विकेट के लिये पहली शतकीय साझेदारी बनाने में सफल रहेंगे तब रोहित ने जोश हेजलवुड की गेंद को पुश करने में थोड़ी जल्दबाजी दिखायी और वापस गेंदबाज को कैच दिया. पिछले 13 महीनों में अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे रोहित का नॉथन लॉयन के साथ रोचक जंग भी चली. रोहित ने इस ऑफ स्पिनर पर छक्का लगाया जबकि एक बार उन्हें शार्ट लेग पर कैच आउट भी दिया गया. रोहित डीआरएस के सहारे क्रीज पर टिक रहे लेकिन अपनी पारी लंबी नहीं खींच पाये. गिल ने मेलबर्न की तरह यहां भी अपने इरादों और जज्बे से प्रभावित किया तथा तेज गेंदबाजों के अलावा लॉयन को भी सहजता से खेला. हेजलवुड पर उनका पुल और लियोन पर कदमों का इस्तेमाल करके लगाया गया शॉट दर्शनीय थे.

गिल ने 100 गेंदों का सामना करके अपना पहला टेस्ट अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसके तुरंत बाद कमिन्स की मूव करती गेंद पर गली में कैमरन ग्रीन को कैच दे बैठे। गिल ने 101 गेंदें खेली और आठ चौके लगाये. दोनों सलामी बल्लेबाजों को जल्दी पवेलियन भेजने के बाद आस्ट्रेलियाई गेंदबाज हावी हो गये. पुजारा और रहाणे ने बेहद रक्षात्मक रवैया अपनाया तथा 12.5 ओवरों में केवल 11 रन जोड़े. इस बीच रहाणे के खिलाफ पगबाधा की अपील पर आस्ट्रेलिया ने ‘रिव्यू' भी लिया.

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी चायकाल से करीब 15 मिनट पहले 338 रन पर खत्म हुई. पारी का आकर्षण पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ का शतक रहा. स्मिथ ने 131 रन बनाए और वह आखिरी बल्लेबाज के रूप में रन आउट हुए. उनके अलावा मारनस लबुशेन ने 91 और विल पुकोवस्की ने 62 रन बनाये. भारत के लिए सबसे ज्यादा चार विकेट रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह व नवजीप सैनी ने दो-दो विकेट लिए, जबकि सिराज को एक विकेट मिला. ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन लंच तक पांच विकेट पर 249 रन बनाए थे. और इससे पहले रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ने बारिश से प्रभावित सुबह के सत्र में ऑस्ट्रेलिया के तीन महत्वपूर्ण विकेट लेकर भारत को तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में शुक्रवार को यहां वापसी कर दी. जडेजा ने मारनस लबुशेन (91) को शतक से रोका जबकि मैथ्यू वेड (13) को अति उत्साही शॉट खेलने की सजा दी. बुमराह ने नयी गेंद से कैमरन ग्रीन (शून्य) को पवेलियन भेजा.

सुबह के सत्र में दो बार बारिश ने व्यवधान डाला. पहली बार बारिश थमने के बाद जब खेल शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने लाबुशेन का विकेट गंवाया जो केवल नौ रन से शतक से चूक गये. जडेजा की अतिरिक्त उछाल लेती गेंद को उन्होंने कट करने का प्रयास किया, लेकिन वह उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में कप्तान अजिंक्य रहाणे के पास गयी जिन्होंने उसे बेहद खूबसूरती से कैच में बदला. लबुशेन ने 196 गेंदें खेली तथा 11 चौके लगाये तथा अपने मेंटोर स्मिथ के साथ तीसरे विकेट के लिये 100 रन की साझेदारी की.

इसके कुछ देर फिर बारिश आ गयी लेकिन इससे ठीक पहले स्मिथ ने अपने कड़े प्रतिद्वंद्वी रविचंद्रन अश्विन पर चौका लगाकर श्रृंखला का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया. वेड ने जडेजा (43 रन देकर दो विकेट) को अपना विकेट इनाम में दिया. उन्होंने सीधी गेंद पर मिडऑन पर हवा में लहराता कैच दिया. वह श्रृंखला में पहले भी इस तरह से अपना विकेट गंवा चुके हैं. भारत ने 80 ओवर पूरे होते ही नयी गेंद ली. बुमराह ने खूबसूरत गेंद पर ग्रीन को पगबाधा आउट किया. स्मिथ ने हालांकि एक छोर संभाले रखा. इस बीच अश्विन और जडेजा ने उन्हें कुछ शार्ट पिच गेंदें की जिसे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने आसानी से खेला. स्मिथ ने कुछ उम्दा शॉट लगाये। उन्होंने अभी तक अपनी 159 गेंद की पारी में 11 चौके लगाये हैं.

बारिश के कारण पहले दिन भी केवल 55 ओवर का खेल हो पाया था. ऑस्ट्रेलिया ने सुबह दो विकेट पर 166 रन से आगे खेलना शुरू किया और सहजता से बल्लेबाजी की. भारतीयों ने लेग साइड में मजबूत क्षेत्ररक्षण की रणनीति के साथ गेंदबाजी की. इस बीच मोहम्मद सिराज ने स्मिथ के खिलाफ पगबाधा की विश्वसनीय अपील की जिसे ठुकरा दिया गया। भारत ने डीआरएस भी लिया लेकिन गेंद स्टंप के ऊपर से निकल रही थी और टीम ने एक ‘रिव्यू' गंवा दिया. टेस्ट के लिए दोनों देशों की टीम इस प्रकार है:

भारत : रोहित शर्मा, शुबमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), हनुमा विहारी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह.

ऑस्ट्रेलिया : डेविड वॉर्नर, विल पुकोवस्की, मार्नस लबुशेन, स्टीव स्मिथ, मैथ्यू वेड, कैमरून ग्रीन, टिम पेन (कप्तान और विकेटकीपर), पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, नॉथन लॉयन और जोश हेजलवुड.

