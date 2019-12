AUS vs PAK 1st Test: ठोस शुरुआत के बावजूद पाकिस्तानी बैटिंग लड़खड़ाई, टीम 240 रन पर ढेर

खास बातें असद शफीक ने बनाए सर्वाधिक 76 रन शान और अजहर ने पहले विकेट के लिए जोड़े थे 75 रन ऑस्ट्रेलिया के स्टॉर्क ने चार और कमिंस ने तीन विकेट लिए

Australia vs Pakistan, 1st Test: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच (Australia vs Pakistan, 1st Test) में पाकिस्तान टीम की बल्लेबाजी अच्छी शुरुआत के बावजूद लड़खड़ा गई. शान मसूद और कप्तान अजहर अली की ओपनर जोड़ी ने पहले विकेट के लिए टीम को 75 रन जोड़कर टीम को ठोस शुरुआत दी थी. यही नहीं, इन दोनों ने पहले सेशन में ऑस्ट्रेलियाई टीम को सफलता से वंचित रखा था, लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी टीम नियमित अंतरात में विकेट गंवाती रही और पहले दिन 86.2 ओवर 240 रन बनाकर आउट हो गई (Pakistan bowled out for 240). पाकिस्तान टीम के लिए असद शफीक (Asad Shafiq) ने सर्वाधिक 76 रन बनाए जबकि कप्तान अजहर अली ने 39 और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने 37 रन की पारी खेली लेकिन ये सभी इसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सके. पाकिस्तानी पारी के समाप्त होते ही पहले दिन स्टंप्स घोषित कर दिया गया.

वकार यूनुस से टेस्ट कैप लेते हुए भावुक हुए 16 वर्षीय फास्ट बॉलर नसीम शाह, निकले आंसू

पाकिस्तान ने इस टेस्ट के लिए 16 साल के तेज गेंदबाज नसीम शाह (Naseem Shah) को प्लेइंग XI में स्थान दिया है. ब्रिसबेन में पाकिस्तान टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निर्णय लिया. शान मसूद और अजहर अली की जोड़ी ने पाकिस्तान को ठोस शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 75 रन जोड़े. इन दोनों ने मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस की तेज गेंदबाजी का बहादुरी के साथ सामना किया और पहले सेशन तक ऑस्ट्रेलियाई टीम को सफलता से वंचित रखा. लंच के बाद कमिंस ने शान मसूद (27) को स्टीव स्मिथ से कैच कराकर इस साझेदारी को तोड़ा. पहला विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान की बल्लेबाजी को लगातार झटके लगे और टीम ने 94 रन तक पहुंचते-पहुंचते पांच अहम विकेट गंवा दिए. अजहर अली (39), हैरिस सोहेल (1), बाबर आजम (1) और इफ्तिखार अहमद (7)आउट होने वाले अगले बल्लेबाज रहे.

मुश्किल के इस वक्त में असद शफीक ने विकेटकीपर रिजवान के साथ छठे विकेट के लिए 49 रन की साझेदारी की. रिजवान के आउट होने के बाद यासिर शाह ने भी बल्लेबाजी में अच्छे हाथ दिखाते हुए 26 रन बनाए. असद शफीक ने अपनी 76 रन की पारी में 134 गेंदों का सामना करते हुए सात चौके जड़े और वे नौवें विकेट के रूप में पैट कमिंस के शिकार बने. आखिरी विकेट के रूप में नसीम शाह (7) आउट हुए. उन्हें स्टॉर्क ने अपनी ही गेंद पर कैच किया. ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टॉर्क (Mitchell Starc) ने सर्वाधिक चार विकेट लिए जबकि पैट कमिंस ने तीन और जोश हेजलवुड ने दो विकेट लिए.

वीडियो: सौरव गांगुली ने बीसीसीआई का अध्यक्ष पद संभाला