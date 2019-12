Aus vs Pak 1st Test: वकार यूनुस से टेस्ट कैप लेते हुए भावुक हुए 16 वर्षीय फास्ट बॉलर नसीम शाह, निकले आंसू

Australia vs Pakistan, 1st Test: ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच गुरुवार से ब्रिसबेन में प्रारंभ हुए पहले टेस्ट (Australia vs Pakistan, 1st Test) में 16 साल के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह (Naseem Shah)ने डेब्यू किया है. नसीम को तेज गेंदबाजी में पाकिस्तान की नई सनसनी माना जा रहा है. इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू से पहले ही कई दिग्गज क्रिकेटर नसीम की प्रशंसा कर चुके हैं. नसीम न केवल अच्छी खासी गति से गेंद फेंकते हैं बल्कि वे सटीक होते हैं. पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस (Waqar Younis) ने मैच से पहले युवा नसीम शाह को टेस्ट कैप प्रदान की. इस मौके पर नसीम शाह बेहद भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल आए (Naseem Shah bursts into tears). नसीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करने वाले पाकिस्तान और दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं.

A proud moment for Naseem Shah to receive his Test cap at the hands of @waqyounis99. #AUSvPAKpic.twitter.com/XCvV8YUx1A — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) November 20, 2019

ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में भी नसीम ने अपनी गेंदों की तेजी से बल्लेबाजों को खास परेशान किया था. उस्मान ख्वाजा जैसे बल्लेबाज भी इस मैच में नसीम की गेंदों के आगे असहज नजर आए थे. गौरतलब है कि नसीम शाह की मां का निधन हाल ही में उस समय हुआ जब वे ऑस्ट्रेलिया का दौरा पर हैं. उनकी मां के के निधन की खबर के बाद पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ हाथों में काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरी थी. पाकिस्तान टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने नसीम शाह की प्रतिभा को बेहद खास माना है.

रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से लोकप्रिय शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने नसीम शाह (Naseem Shah) की तारीफ में कहा, 'पाकिस्तान को एक तगड़ा बॉलर मिल गया है. नसीम शाह के बारे में मुझे यह बात मुझे पसंद है कि वह जानता हैं गेंदबाजी कैसे करानी है. इतनी कम उम्र में कैसी गेंदबाजी करना है, यह जानना वाकई बड़ी बात है. मोहम्मद आमिर जब 2009 में क्रिकेट में उभरकर आया था तब उसके साथ भी ऐसा ही था. मैं ऐसे तेज गेंदबाज को देखते चाहता हूं जिसका बड़ा जिगर हो. हर फास्ट बॉलर की ऑस्ट्रेलिया में पिटाई होती है लेकिन जब आप लड़ने का जज्बा दिखाते हैं तो आपको यहां तारीफ भी मिलती है. 'अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए शोएब अख्तर ने कहा-हमें कुछ इंतजार करना होगा और यह देखना होगा कि दबाव में आने पर वह (नसीम शाह) किस तरह रिएक्ट करता है.

15 फरवरी 2003 को जन्मे नसीम (Naseem Shah) ने एक तक सात प्रथम श्रेणी और चार टी20 मैच खेले हैं. फर्स्ट क्लास मैचों में वे 16.66 के बेहतरीन औसत से 27 विकेट हासिल किए हैं, इस दौरान 59 रन देकर छह विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है. चार टी20 मैच उन्होंने तीन विकेट हासिल किए हैं.